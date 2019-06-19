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Meydan onarılıyor

Çorum’un prestij projelerinden bir tanesi olan meydanın büyük bölümü yeniden onarılıyor. Meydanda ortaya çıkan göçüklerin sızan sudan kaynaklandığı iddia edildi.

Meydan onarılıyor

Çorum’un prestij projelerinden bir tanesi olan meydanın büyük bölümü yeniden onarılıyor. Meydanda ortaya çıkan göçüklerin sızan sudan kaynaklandığı iddia edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:48
Meydan onarılıyor

Geçtiğimiz günlerde meydanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçici kabulün yapılmasının ardından meydanda çeşitli göçmelerin meydana geldiğini, bu göçüklerin yüklenici firma tarafından onarıldığını ifade etmişti.

Aşgın yaptığı açıklamada, “Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının geçici kabulü yapıldıktan sonra meydanda oluşan küçük çaplı çökmeler tespit edilmişti. Firma önümüzdeki günlerde bu çökmeleri yapacaktır” diyerek incelemelerini basınla paylaşmıştı.

Kent meydanının büyük bir bölümü yeniden onarılmaya başlandı. Firma çalışanları kent meydanının yarıdan fazlasını söküp çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan meydanın büyük bir bölümünde sızan sular nedeniyle göçmelerin yaşandığı öne sürüldü.

(Yusuf ÇINAR)

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