“Mevzu Ekonomi” toplantıları 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Türkiye genelinde ekonomi toplantıları düzenlemeye hazırlanıyor.

Vatandaşın gerçek gündeminin ekonomik kriz olduğunu belirten BTP Sözcüsü Emre Polat, “Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın talimatıyla tüm Türkiye’de ‘Mevzu Ekonomi’ başlıklı toplantılar serisi başlatıyoruz” dedi.

Tarihte ilk kez toplumun yarısından fazlasının açlığa mahkum edildiğini belirten Emre Polat, “Ekmek, süt, sebze gibi temel ihtiyaç maddeleri tarihinde hiç görmediği zamları gördü. Açıklanan resmi enflasyon oranına bu rakamları açıklayan resmi kurumlar bile inanmıyor. Vatandaş ise bu rakamların gerçeğini tenceresinde her gün yaşıyor zaten” dedi.

Açıklanan müjdelere bakınca, iktidarın bu sıkıntıları çözmenin ne kadar uzağında olduğunun görüldüğünü de dile getiren BTP Sözcüsü Polat, “Vatandaş evine götürecek ekmek bulamazken Cumhurbaşkanı, ‘müjde, aylık 28 bin TL ile ev sahibi olabileceksiniz’ diyebiliyorsa ve ortada bir komedi filmi yoksa, demek ki bir trajedi, bir kara mizah ile karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Emre Polat, “Mevzu Ekonomi” başlıklı toplantılar serisinin ilkinin bugün İstanbul’da başlatılacağını, merhum Prof. Dr. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli ile BTP’nin Türkiye’yi içine düştüğü darboğazdan çekip çıkaracağını söyledi. (Haber Merkezi)

