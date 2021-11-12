Mevsimlik tarım işçilerine “güvenli seyahat” semineri
Çorum’da mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 50'sine ev sahipliği yapan ilimiz Alaca ilçesi başta olmak üzere tarım işçilerine güvenli seyahat ve trafik konulu seminer verildi.
Trafik kazalarını engellemek maksadıyla tarım sezonu boyunca mevsimlik tarım işçilerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından hem denetim yapıldı hem de trafik kuralları ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
Memleketlerine dönüş hazırlığı yapan mevsimlik tarım işçilerinin göç dönemlerinde şehirlerarası yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince trafik güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgilendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi gereği gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında seyahat etmelerinin yasak olduğu da hatırlatıldı.
Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde “Trafikte (1) Can Kaybı Bile Fazladır.” anlayışı ile trafik kayıplarının azaltılması için tüm yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri etkili ve sürekli bir şekilde devam edecek” denildi.
(Uğur GÖRKEM)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6