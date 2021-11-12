Mevsimlik tarım işçilerine “güvenli seyahat” semineri

Trafik kazalarını engellemek maksadıyla tarım sezonu boyunca mevsimlik tarım işçilerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından hem denetim yapıldı hem de trafik kuralları ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Memleketlerine dönüş hazırlığı yapan mevsimlik tarım işçilerinin göç dönemlerinde şehirlerarası yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince trafik güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgilendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi gereği gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında seyahat etmelerinin yasak olduğu da hatırlatıldı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde “Trafikte (1) Can Kaybı Bile Fazladır.” anlayışı ile trafik kayıplarının azaltılması için tüm yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri etkili ve sürekli bir şekilde devam edecek” denildi.



(Uğur GÖRKEM)

