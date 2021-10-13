Mevlana Spor Salonu’na tadilat
Çorum Belediyesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde bulunan Mevlana Otoparkı içindeki spor salonunun tadilatı için ihale düzenledi.
Güncel 13.10.2021, 19:41
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Belediye, Mevlana Spor Salonu tadilat yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihaleye iki firma katıldı. Mevlana Otoparkı son katında bulunan Bin 500 metrekare alanlı spor salonunun 135 bin 60 TL yaklaşık maliyetli ihalesinde Emre Topkara 127 bin TL, Karen Dayanıklı Tüketim ise 200 bin TL teklif verdi.
Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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