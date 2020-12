“Mevlana hoşgörünün sembolüdür”

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “ Mevlana Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Geçmişteki büyüklerimizi anmak, hatırlamak, hem insanlık itibariyle bir kadirşinaslık ifadesidir, hem de inancımızın gereğidir. Özellikle onların başarılarını, insanlığa kazandırdıkları güzellikleri örnek almak ve onların başlattığı hayırlı işleri devam ettirmek ise hem vazifemiz, hem de ruh ve bedenimizin ihtiyacıdır. Hele biz tarihi derin köklere dayanan bir millet olarak ecdadımızı anmak vazifemizdir" dedi

Bu büyük zatların, sadece Türkiye’de değil, dünyada tanındıklarını ve verdikleri mesajlarla insanlığa umut verdiğini, gönülleri fethettiğini ifade eden Ceylan, "İşte insan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri de müstesna bir Veli zattır” dedi

Mevlana`nın her dilden, her dinden, her renkten insanı kucakladığını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

“O büyük insan; pir, insan-ı kâmil, büyük şair gibi sıfatlarla isimlendirilen, bugüne kadar gönüller tutuşturan ve bundan sonra da insanı etkilemeye devam edecek olan Veli zattır. Hz. Mevlana, 'İnsan yaratılmışların en şereflisidir’ düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.

Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. Birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç vardır.” (Haber Merkezi)