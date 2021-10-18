Metin Soylu’ya can yemeği

Çorum’un sevilen simalarından Metin Soylu geçtiğimiz günlerde Tolamehmet Köyü yakınlarında kullandığı aracın tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ise doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etmişti.

Kamil Soylu’nun (Kara Kamil) oğlu, Fatma Soylu’nun eşi, Zafer, Emre ve Elif’in babaları olan Metin Soylu’nun vefatı derin üzüntüyle karşılanmıştı.

Metin Soylu için önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği düzenlendi. Yemeğe ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız başta olmak çok sayıda CHP yöneticisi de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

