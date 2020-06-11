Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Güncel 11.06.2020, 00:53 11.06.2020, 01:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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