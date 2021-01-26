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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu,

Güncel 26.01.2021, 10:04
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Eskişehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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