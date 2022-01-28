Mesut Çelik anıldı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin merhum başkanı Mesut Çelik anıldı.
Güncel 28.01.2022, 21:30
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Çorum Ülkü Ocakları’nın geçmiş dönem başkanı Mesut Çelik vefatının üçüncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı.
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Emre Aydemir, Aybars Çilingir ve TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, merhum Mesut Çelik’in kabrini ziyaret ederek dualarla yad etti.
Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile beraberindeki gençler de Mesut Çelik’in kabrini ziyaret ederek dualarla yar etti. Tosik, “Kabri nur, mekanı cennet olsun İnşallah” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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