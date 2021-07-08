Meslektaşımızın acı günü

Çorum’da bir süredir Diyabetik Ayak Merkezi’nde tedavi gören, Adıyaman Duruş Gazetesi İmtiyaz Sahibi Akif Beyaz'ın ağabeyi Turan Beyaz (57), hayatını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi’ne yatışı yapılan ve üç aya yakındır tedavi altında tutulan Turan Beyaz, kalp krizi geçirdi. Beyaz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak karayoluyla Adıyaman’a götürüldü. Adıyaman Yeni Mezarlık Cami’inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Üç çocuk babası Turan Beyaz gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Yusuf ÇINAR)

