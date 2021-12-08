“Meslekleri adaletsizce ayırmayın”
Türk Tarım Orman Sen 17 Nolu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bayçelik, “Sağlık hizmetleri sınıfının unutulmaması gereken çalışanları; veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri sağlık çalışanlarına yapılacak olan zamdan faydalandırılmaması büyük bir garabet olacaktır” dedi.
“Sağlık hizmetler sınıfında hayvan hastalıklarına bakan veteriner hekimler doktor değil mi? Alanda o köy senin bu köy benim gezen ve hayvan hastalıklarını takip eden veteriner hekimler doktor değil mi?” diye soran Bayçelik, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Görevi olmadığı halde memleket ve millet için hayvanların aşılarını vurmasalar kavurmadan başka et bulamazsınız. Şimdi doktorlara her seferinde zam yapacaksınız aynı hizmet kolunda ki veteriner hekime zam yapmayacaksınız?
Her meslek kendi içinde ayrı bir öneme sahiptir. Meslekleri adaletsizce ayırarak devlet içerisinde huzur koymamak yapılacak en son iştir. Bu yanlıştan tez vakit dönülmesini arzu ediyoruz.
Türk Tarım Orman Sen olarak bu çifte standart uygulamasına dur denilmesini ve sağlık hizmetleri sınıfına bir zam verilecek ise veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerinin yok sayılmaması ve bu mesleklere de zam yapılmasını istiyoruz.” (Haber Merkezi)
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