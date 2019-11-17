Mesleki tecrübelerini öğrenciler için paylaştı

Aktif iş yaşamı ile birlikte sivil toplum kuruluşlarındaki görevleri başarı ile ifa eden, hemşehrimiz Fatih Kankurdan, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, Samsun Bölge Otomotiv Satış Hizmetler Derneği ve Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerini başarı ile yerine getirmeye devam ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri panelinin moderatörlüğünü Sigorta Eksperi Sedat Urkaya üstlenirken, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Sigortacılık Alanından Adli Bilirkişilik görevlerini ifa ede, katılımcılarda, Sigorta ve Aktüerya bölümü öğrencilerine panelde tecrübelerini ve mesleki kariyerleri anlattılar.

Son derece interaktif ve soru cevaplı geçen panelde, Samsun Bilirkişiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meslek Komite Başkan Yardımcısı Sedat Urkaya programın gerçekleşmesine katkı sağlayan OMÜ Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi VE Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar’a teşekkürlerini iletti.

Seminer sonunda Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi tarafından katılımcılara ve hayırsever iş adamı Saffet Arslan ve Akif Arslan’a fidan sertifikaları ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

(Haber Merkezi)