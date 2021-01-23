Mesleki Eğitim’de 1000 Okul Projesi ele alındı

İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Çaylak, Müslim Kılıç ve Ömer Özdemir’in de katıldığı “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” toplantısında Osmancık İMKB MTAL, Merkez Şehit Emin Güner MTAL, Merkez Hasanpaşa MTAL, Alaca MTAL, İskilip MTAL, Sungurlu MTAL okul müdürleri iştirak etti.

Toplantıda proje ile Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek sağlanmasının hedeflendiği, bu destek kapsamında ilimizde belirlenen okullara zaman içinde kütüphanelerin ve spor alanlarının oluşturulması, bunun yanında bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacağı da açıklandı.

Projenin öğrencilere büyük farkındalıklar katacaklarına inandıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Proje kapsamında öğrencilerimiz daha çok yaparak yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenmeyi ön plana alacaklar. Eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla düzenlenecek kariyer günleri etkinlikleri ile öğrencilerimizin buluşması ile onlara hedef ve hayal arasında köprü oluşturulması sağlanacak. İnşallah yapılacak projeler ve yatırımlar ile meslek liselerimiz ilimiz ve ülkemizde daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

Öte yandan proje kapsamında meslek liselerine sınıf içi değerlendirme konusunda eğitim verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinesinde verilen çevrimiçi toplantıda okul idareci ve öğretmenlerine genel kavramlar, testler, ulusal ve uluslararası sınavlar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı projenin uygulanacağı 6 okuldaki 64 yönetici ve 275 öğretmen ile çevremiçi bir değerlendirme toplantısı da yaptı. Sarı, projede yer alan Alaca MTAL, İskilip MTAL, Osmancık İMKB MTAL, Sungurlu MTAL, Hasanpaşa MTAL ile Şehit Emin Güner MTAL’dan toplamda 3 bin 241 öğrencinin faydalanacağını dile getirdi.

Meslek liselerinin en ağır yükü omuzlayan, ülkenin geleceğine dair hayaller taşıyan ara eleman olarak da üretime katkı sunacak kişileri yetiştiren yerler olduğunu hatırlatan Yakup Sarı; “Bu proje ile öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşlarımıza büyük katkılar sunarak, olumlu farkındalık oluşturacaktır. İnanıyorum ki meslek liseleri pandemi sonrasında da ülkemize çok büyük değerler katacaktır. İyi bir insan yetiştirmeyi amaç edinen tüm idareci ve öğretmelerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)