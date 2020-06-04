“Meslek odalarının bağımsızlığına gölge düşer”
TMMOB Mimarlar Odası Çorum İl Temsilciliği Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının meslek sahibi milyonlarca insanı temsil eden anayasal kurumlar olduğunu belirterek, “Yapılacak olan seçim değişikliği, meslek odalarının bağımsızlığını ortadan kaldıracaktır” dedi.
Güncel 04.06.2020, 19:59
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Meslek odalarının yasa değişikliği ile işlevsizleştirilmek istendiğini kaydeden Çöphüseyinoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Meslek alanımız ve meslektaşlarımız adına yaptığımız belge hizmeti yetkilerimizin elimizden alınması, denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına sokulmaya çalışılması ve seçim sistemlerimizin değiştirilmeye çalışılması kabul edilemez antidemokratik bir uygulamadır.
Meslek odaları, yasa değişikliği ile işlevsizleştirilmek istenmektedir.
Meslek odaları, sağlıklı toplumların hayat damarıdır. Odalarımızın konu ile bağının kesilmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)
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