“Meslek odalarının bağımsızlığına gölge düşer”

Meslek odalarının yasa değişikliği ile işlevsizleştirilmek istendiğini kaydeden Çöphüseyinoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Meslek alanımız ve meslektaşlarımız adına yaptığımız belge hizmeti yetkilerimizin elimizden alınması, denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına sokulmaya çalışılması ve seçim sistemlerimizin değiştirilmeye çalışılması kabul edilemez antidemokratik bir uygulamadır.

Meslek odaları, yasa değişikliği ile işlevsizleştirilmek istenmektedir.

Meslek odaları, sağlıklı toplumların hayat damarıdır. Odalarımızın konu ile bağının kesilmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)