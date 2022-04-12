Meslek Lisesi kampus binasına bakım onarım

Belediye Meslek Lisesi kampüs binasının bakım ve onarım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti. İhale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Belediye tarafından daha önce yaptırılan ilimiz merkez Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 5. Sokak üzerinde bulunan Meslek Lisesi kampusunun yurt binasında yapım esnasında oluşan teknik hatalardan dolayı oluşan sıva kabarmaları ve boya kaplamalarının bozulmasından yaklaşık 25 adet bağımsız bölümde çeşitli tamir ve onarımı kapsayan ve yaklaşık maliyeti 120 bin 930 TL olan ihaleye üç kişi katıldı.

Buna göre ihalede belgeleri incelenen Hüseyin Sarı 97 bin TL teklif verirken, Emre Topkara 103 bin 700 TL ve Emre Şahin ise 111 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

