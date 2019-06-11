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“Mesleğimize, haklarımıza, onurumuza ve çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde eğitim alanı ve öğretmenlerle ilgili tartışmalar hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

“Mesleğimize, haklarımıza, onurumuza ve çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde eğitim alanı ve öğretmenlerle ilgili tartışmalar hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

11 Haziran 2019 Salı 01:04
“Mesleğimize, haklarımıza, onurumuza ve çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız”

Gül, Öğretmenlik Meslek Kanunu, ortaöğretim tasarımı, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme, eğitim ortamında yaşanan şiddet ve laiklik karşıtı uygulamalar ve diğer başlıkların eğitim ve bilim emekçileri açısından tartışma başlıkları olarak varlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Eğitim Sen olarak eğitim öğretim yılı boyunca bu tartışma başlıklarla ilgili gerek kamuoyunun, gerekse eğitim ve bilim emekçilerinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Tüm yaşananları ve yapılmak istenenleri dikkate alarak, sene sonunda da tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de işyeri toplantıları, basın açıklamaları, basın toplantıları vb. şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu çerçevede; 20 Mayıs 2019 tarihinde başlattığımız sendika genel merkezimizin sene sonu raporunda kullanmak üzere başlattığımız anket devam etmektedir. Yılsonu anketine http://egitimsen.org.tr/ adresimizden ulaşılabilmektedir.

Ülkemizde ve ilimizde eğitim öğretimin değerlendirileceği raporumuzun bulunduğu bir dosyayı hazırlayarak 16 Haziran 2019 Pazar günü ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yerel basınla bir araya gelerek bunu kamuoyu ile paylaşacağız

İşyeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin, sene sonunda yapılacak olan öğretmenler kurulu gündemlerine, “Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler” başlığını önerip, gündeme alınmasını sağlayarak bu gündem görüşülürken sendikamızın görüşleri kurulla paylaşılacaktır. Çünkü öğretmeni ilgilendiren meslek kanunu hazırlanırken öğretmenlerin görüşü dikkate alınmalıdır.

Ayrıca işyeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin, sene sonunda yapılacak olan mesleki çalışmalarla ilgili okul programları oluşturulurken, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” başlığını önermeleri ve bu konu ile ilgili hazırladığımız sunumu yapma talebinde bulunmaları kararlaştırılmıştır.

Ağustos ayında yapılacak olan “toplu sözleşme”ye tüm eğitim ve bilim emekçilerinin üzerinde uzlaşacakları taleplerle hazırlanmak, sürecin olumlu yaşanması açısından oldukça önemli olacaktır. Bu nedenle, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerinin iş yerlerinden başlayarak ortaklaşmasını sağlamak ve bunları genel merkezimize ulaştırmak çalışmalar yürüteceğiz. Bunun için hazırladığımız ve taleplerimizi içeren broşürün incelenerek değerlendirilmesi, taleplerin eklenmesi için tüm işyerlerinde çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca TİS sürecinde kapalı kapılar ardında eğitim ve bilim emekçilerinin çıkarına olmayan düzenlemelerin yapılmasına asla izin vermeyerek, kim ne talep ettiyse kamuoyu ile günlük paylaşacağımızı da bir kez daha belirtmek isteriz.” (Haber Merkezi)

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