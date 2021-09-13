“Mesai saatleri eskisi gibi olsun”

Salgınla mücadele konusunda Türkiye’de olağanüstü bir çaba gösterildiğini belirten Çam, “Salgının önüne geçebilmek adına ülkemizde dönem dönem kısıtlamalar dâhil olmak üzere çok yönlü önlemler alınmıştır. Temennimiz bu salgından illetinden milletçe kurtulmamızdır” dedi.

Salgın ve diğer gereceklerle Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin sabah 08.30, akşam 17.30 arası uygulandığını kaydeden Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazar’dan başka günler olarak tespit edebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kanun maddelerinde anlaşılacağı üzere mesai saatlerini merkezde Cumhurbaşkanlığınca belirlenirken illerde Valililer tarafından belirlenmektedir.

İlimizde uygulanmakta olan sabah 08.30, akşam 17.30 mesai saatlerinin günlerin kısalması, okulların açılması sonucu, okula çocuklarını gönderen kamu çalışanları için zor bir hal almıştır. Aynı zamanda akşam 17.30’da kurumundan çıkan memurlarımız evine gitmeleri hazırlık yapmaları gibi sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Türk Büro-Sen olarak ilimizde uygulanan mesai saatlerinin günün gereklerine uygun bir şekilde tekrar gözden geçilerek 08.00-17.00 saatleri arası uygulamasına dönülmesidir.” (Süleyman ERDEN)

