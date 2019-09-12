Merzifon'dan 8 ayda 114 bin kişi uçtu

Merzifon Havalimanı'nda 2019 yılının 8 ayında 114 bin 960 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanını Ağustos ayında 12 bin 977 kişi kullandı.

İç hatlarda 87, dış hatlarda ise 3 olmak üzere 90 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 133 tona ulaştı.

Yılın 8 ayında ise Merzifon Havalimanı'ndan 114 bin 960 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 871, yük trafiği ise 982 ton olarak gerçekleşti. (AA)