Meryem Demir, AK Parti Kadın Kolları kampında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmaları ile başlayan istişare ve değerlendirme toplantısına katılım sağlayan AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Kadınların toplumsal alanda, siyaset alanında kendini özgürce ifade edebildiği, düşüncelerine saygı duyulduğu günümüz Türkiye'si kadınların verdiği mücadele ve bu mücadelede her zaman onların önünü açan AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Biz kadınlar olarak bize sağlanan bu özgürlüklerin değerini biliyor ve her geçen gün yeni kazanımlara erişebilmek için mücadele ediyoruz. Geçmişte başörtümüze saygı duymayanlar, bizlere okul kapılarında geçit vermeyen zihniyete karşı bugün hayatın her alanında varlığımızı sürdürüyoruz ancak biliyoruz ki o zihniyet hiçbir zaman ölmedi” dedi. (Haber Merkezi)