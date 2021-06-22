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Merve ile Ozan dünyaevine girdi

Çorum’un tanınmış simalarından Mali Müşavir Necati Ergun’un oğlu Ozan, Merve Balta ile hayatını birleştirdi. 

Güncel 22.06.2021, 19:50
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Merve ile Ozan dünyaevine girdi

Merve Balta, Trabzon Akçaabat Medipol Hastanesi Müdiresi, Ozan Ergun ise Ankara’da bir ihracat-ithalat şirketinin müdürü. 
Genç çiftin düğünü, Yıldız Park Düğün Salonu’nda seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
ÇORUM HABER, Fatma-Ali Balta ve Figen-Necati Ergun çiftlerini kutlar, Merve ile Ozan’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
 

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