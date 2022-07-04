“Mermer ocağı doğaya zarar verebilir”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan CHP’li Bek, Kargı’da 98,46 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan 200 bin metreküp kapasiteli mermer ocağı ile ilgili köylülerin endişesini paylaştı.

Mermer ocağının faaliyete geçeceği alanla ilgili yaban hayvanlarını koruma kararı bulunduğunu ve bölgenin ormanlık bir alan olduğunu kaydeden Bek, “Bu bölgeye kurulacak mermer ocağı için mutlaka ÇED raporu olmalıdır. Bu konuyla ilgili İl Genel Meclisi’nin de hassasiyet göstermesi gerekiyor” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

