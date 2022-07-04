“Mermer ocağı doğaya zarar verebilir”
CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Kargı’nın Çakırlar köyü yakınlarında faaliyete geçecek olan mermer ocağı için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının yöre sakinleri ve köylüler tarafından kaygıyla karşılandığını söyledi.
Güncel 04.07.2022, 19:51
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Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan CHP’li Bek, Kargı’da 98,46 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan 200 bin metreküp kapasiteli mermer ocağı ile ilgili köylülerin endişesini paylaştı.
Mermer ocağının faaliyete geçeceği alanla ilgili yaban hayvanlarını koruma kararı bulunduğunu ve bölgenin ormanlık bir alan olduğunu kaydeden Bek, “Bu bölgeye kurulacak mermer ocağı için mutlaka ÇED raporu olmalıdır. Bu konuyla ilgili İl Genel Meclisi’nin de hassasiyet göstermesi gerekiyor” dedi.
(Taner ŞİMŞEK)
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