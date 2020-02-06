Merkez nüfusu bakımından Çorum, bölgenin 2. büyüğü

Samsun’un büyükşehir nüfusu (yani ilin tamamı) 1 milyon 348 bin 542. Çorum’un kent nüfusu ise 267.032. Merkez nüfusu yönünden, diğer bölge kentleri Kırıkkale, Tokat, Kırşehir, Kastamonu, Amasya, Yozgat, Çankırı ve Sinop şeklinde sıralanıyor.
TOPLAM İL NÜFUSU VE KENT NÜFUSU
Amasya : 337.800 - 117.103
Çankırı : 195.789 - 87.748
Çorum : 530.864 - 267.032
Kastamonu: 379.405 - 124.454
Kırşehir : 242.938 - 144.364
Samsun: 1.348.542 (Büyükşehir)
Sinop : 218.243 - 54.260
Tokat: 612.747 - 153.840
Yozgat : 421.200 - 91.981
Kırıkkale : 283.017 - 190.818