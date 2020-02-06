Merkez nüfusu bakımından Çorum, bölgenin 2. büyüğü

Samsun’un büyükşehir nüfusu (yani ilin tamamı) 1 milyon 348 bin 542. Çorum’un kent nüfusu ise 267.032. Merkez nüfusu yönünden, diğer bölge kentleri Kırıkkale, Tokat, Kırşehir, Kastamonu, Amasya, Yozgat, Çankırı ve Sinop şeklinde sıralanıyor.



TOPLAM İL NÜFUSU VE KENT NÜFUSU

Amasya : 337.800 - 117.103

Çankırı : 195.789 - 87.748

Çorum : 530.864 - 267.032

Kastamonu: 379.405 - 124.454

Kırşehir : 242.938 - 144.364

Samsun: 1.348.542 (Büyükşehir)

Sinop : 218.243 - 54.260

Tokat: 612.747 - 153.840

Yozgat : 421.200 - 91.981

Kırıkkale : 283.017 - 190.818