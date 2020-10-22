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Merkez Muhtarlar Derneği’nden ziyaret

Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın ile Yönetim Kurulu üyeleri Hanefi Özdemir (Ulukavak), Hasan Belli (Gülabibey) ve Ümit Patıroğlu (Baharaevler), gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladılar.

Güncel 22.10.2020, 20:04
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Merkez Muhtarlar Derneği’nden ziyaret

Muhtarlar, halkın haber alma hakkı doğrultusunda hizmet veren gazetecilere başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)

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