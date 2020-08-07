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Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi!

Merkez Bankası: Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Güncel 07.08.2020, 13:16
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Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi!
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