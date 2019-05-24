Merhum Halil Taşkaldıran’ın eşi Şükriye Taşkaldıran’ı kaybettik

Sobacılar Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Ankara Ofis Yem sahiplerinden Bekir Taşkaldıran ve Zehra Uysal’ın anneleri, merhum Yüksel Kaleli, Arçelik Bayii Faruk Kaleli ve İstanbul’da yaşayan İnş. Müh. Mustafa Kaleli’nin ablaları olan Şükriye Taşkaldıran’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.