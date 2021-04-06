Merhum Fazlı öğretmenin ismi kitaplıkta yaşatılıyor

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İHL’de Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapan Fazlı Çolak, Ocak ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişi. Çolak’ı, uzun yıllar görev yaptığı Şehit Erol Olçok Anadolu İHL’deki meslektaşları ve öğrencileri unutmadı. Fazlı Çolak’ın evindeki kitaplardan oluşan kütüphane oluşturuldu. Fazlı Çolak İslami İlimler Kitaplığı’nda Tefsir kitaplığında, siyer kitapları ve İslam medeniyetine ait yakalık 100 eser yer alıyor.

Kütüphanenin oluşmasına öncülük eden Şehit Erol Olçok Anadolu İHL Müdür Yardımcısı İsmail Başer, merhum Fazlı Çolak’ın tefsir okumayı çok seven bir insan olduğunu belirterek, “Onun ilmini ve imam hatip aşkını yaşatmak istedik. Ailesinin izniyle kendi kitaplığında, okuduğu ve not aldığı kitapları okulumuza getirerek İslami İlimler Kitaplığı oluşturduk” dedi.

Fazlı Çolak’ın gençlerin Kuran ve tefsir okumaları çok arzu ettiğini ve bu yolda büyük çabalar gösterdiğini dile getiren Başer, “Onun bu mücadelesinin devam ettirmek istedik” dedi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İHL Müdürü Celal Şafak ise öğretmenlerin katılımı ve ailesinin desteği ile Fazlı Çolak İslami İlimler Kitaplığı’nı oluştuklarını açıkladı. Şafak “Fazlı Çolak şuurlu bir gençlik oluşturulmasını isteyen bir öğretmenimizdi. Meslektaşları ve öğrencileri onu çok severdi. Aramızdan erken ayrılı bizleri çok üzdü. Biz de onunu adını yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık.” dedi.

(Haber Merkezi)

