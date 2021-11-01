Merhum Ali Rıza Ceyhan için mevlit yemeği verildi

Arkadaş Emlak Sahibi Ahmet Ceyhan ile Bahabey Caddesi’ndeki Uğur Giyim’in Sahibi Rıza Ceyhan’ın babaları, merhum Ali Rıza Ceyhan için, Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda mevlit yemeği verildi.

Yemeğe Ceylan Ailesi’nin yakınları ve dostları katıldı.

(Aliye ÖNCEL)

