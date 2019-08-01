“Memurun hakkını sonuna kadar savunacağız”

“Güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret ve grevli toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz” sloganı ile Artvin Posta Dağıtım Merkez’inde kamu emekçileriyle işyerinden başlayan yürüyüş, sırasıyla Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerinden geçerek Ankara’ya ulaştı.

Artvin’den Ankara’ya doğru ilerleyen yürüyüş ekibi önceki akşam Çorum’da KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, üyeleri, emek ve demokrasi güçlerinin yönetici ve üyeleri tarafından karşılandı. Çorum’da önceki akşam saat 17.00’de Eğitim-Sen önüne ulaşan ekip daha sonra buradan taleplerini içeren sloganlar ve pankartlarla Gazi Caddesi üzerinden Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

PTT önünde ise taleplerle ilgili kitlesel basın açıklaması düzenledi. Eyleme KESK MYK Üyesi, Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, SES Şube Başkanı Turgut Türkoğlu, CHP Belediye Meclisi Üyesi Avukat Ahmet Özdel, EMEK Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen ve HDP İl Eş Başkanı Ümit Küçükbayatlı ile KESK’e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.

PTT önündeki eylem Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül ve KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet’in konuşmaları ile başladı. Daha sonra söz alan KESK MYK Üyesi, Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, KESK olarak 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisinin sesi olduklarını belirterek; “Aylardır işyerlerinde toplantılar yaparak taleplerimizi oluşturduk. TİS görüşmeleri sürecinde taleplerimizin peşinde olacağımızı, kamu emekçileriyle birlikte, ayrıştıran değil birleştiren bir tarz ile haklarımızı sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Kamu emekçisi ve emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerini artan sorunlarla karşıladığını, bugüne kadar 4 kez kurulan masadan insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunlarının çözülemediğini anlatan Yusuf Şenol, üstelik iki yıllık OHAL dönemi ve yaklaşık bir yıldır daha da görünür hale gelen ekonomik krizin mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığını belirtti.

“Bu koşullarda konfederasyonlar, sendikalar taleplerini, tekliflerini açıklamaya devam ediyor. Mevcut yasaya göre üye sayısı en çok olan üç konfederasyonun toplu sözleşme tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) vermesi gerekiyor. Biz de teklifimizi ulaştıracağız” diyen Şenol, taleplerin başında kamu emekçilerinin bugüne kadar ellerinden alınan hakları geri almayı; insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını, bu kapsamdan yola çıkarak tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek” sloganı ile tekliflerini hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Taleplerin takipçisi olacaklarını da belirten Yusuf Şenol, tekliflerini 1- Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti; 2- Güvenceli İstihdam, Güvenli Gelecek; 3- Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı; 4- İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve 5- Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı” ana başlıkları altında topladıklarını dile getirdi.

Açıklamasında taleplerini de sıralayan Şenol: “Biliyoruz, bir taraftan biriken sorunlarınızın çözümü için görüşmelerin başlamasını dört gözle bekliyorsunuz. Diğer taraftan bugüne kadar yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisinin daha eklenmesinden endişe ediyorsunuz. Biliyoruz, birilerinin ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ sözleri hepinizin kâbusu oluyor. Ancak bu endişelerden kurtulmak, yıllardır süren bu kâbussan uyanmak sizin, bizim, hepimizin elinde. Yeter ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza verelim. Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız teklif hepinize “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek” teklifidir. Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım!” şeklinde sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından grup Ankara’ya doğru yola çıktı.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)