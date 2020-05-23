“Memurlara ikramiye verilmeli”

25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, kamuda istihdam edilen tüm işçilere –taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil- 31 Ocak Cuma günü, çalışanlar arasında “ikramiye” olarak bilinen “ilave tediye”nin birinci yarısının ödendiğini, ikinci yarısının ise Ramazan Bayramı öncesinde 22 Mayıs 2020 Cuma günü ödendiğini kaydeden Çam “Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 1956 tarihli 6772 sayılı Yasa kapsamında yapılmaktadır. Yasa gereği her yıl iki Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmaktadır. İkinci Cumhurbaşkanlığı kararı Kurban Bayramı öncesinde yayımlanacak ve Kurban Bayramı arefesinde ve Aralık ayında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihi belirlenecektir” dedi.

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri ikramiye ödendiğini kaydeden Çam, açıklamasında şunları söyledi:

“Halen toplu sözleşme veya Yüksek Hakem Kurulu Kararı ile ödenen ikramiyeler hariç olmak üzere, kamu işçileri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile her biri yarım aylık ücretleri tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Kamu işçilerine –taşeron işçiliğinden kadroya geçenler hariç- Mayıs ayı içinde toplu sözleşme uyarınca 854 TL tutarında “Denge Ödeneği” de ödenmiştir.

Yetersiz olmakla birlikte, ayrım yapılmaksızın tüm emeklilere de yılda iki kez 1000’er TL tutarında ikramiye verilmesi memnuniyet vericidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen ikramiye ödenmemektedir.

Devletin bu ayrımcılığının izahı yoktur.

Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz.

Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir.” (Haber Merkezi)