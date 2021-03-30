“Memur ve emeklilere ihanete sessiz kalmayız”

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, “2018’den beri ekonomik kriz ve korona virüs salgını bahane edilerek memurların en haklı talepleri görmezlikten gelinmektedir. Mali nitelikteki talepler de, hiçbir mali etkisi olmayan talepler de gündeme gelmemektedir. Memurlara şaşı bakmayı alışkanlık haline getiren Hükumetin yetkili sendikaları yedeğine alması üzücü, düşündürücü ve ibret vericidir.” dedi.

Örgütlenme çalışmaları için Çorum’a gelen BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, Bağımsız Büro Sendikası Genel Başkanı Erkut Demirci, BASK İl Temsilcisi Hayati Çam ve Bağımsız Yapı İmar Sendikası İl Temsilcisi Nurettin Akkuş ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Memur-Sen’in Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) gündemini yönlendirmesini eleştiren Bayram Zengin, “KPDK, memurların hak ve beklentilerinin peşkeş çekildiği bir zemin olmamalıdır. Kamuoyu ve memurların önünde başka, sorunların çözüleceği platformlarda başka konuşanların, karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşanlardan farkı yoktur.” ifadesini kullandı.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memurların kayıplarının telafisini, Hakem Kurulu kararlarının revize edilmesini, memurların ikramiye hakkının ve 3600 sorununun ele alınmasını beklediklerini de vurgulayarak, “Memur ve emeklilerin yüzde 3’lük sefalet artışı, sözleşmeli personel uygulamasına son verilmesi, evrensel bir ilke olarak ehliyet, liyakat, Anayasa ve Devlete sadakat gündemimiz olmalıdır. Memur ve emeklilerin haklı taleplerinin Memur-Sen tarafından ustaca ıskalanmasına izin vermeyeceğiz, memur ve emeklilerine ihaneti deşifre etmede en ufak bir tereddüt göstermeyeceğiz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

