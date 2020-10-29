“Memlekete bir çivi çakacak tüm işletmelerin yanındayız”

Her gün temposunu düşürmeden teşkilat ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve işyeri ziyaretlerini kesintisiz sürdüren Yusuf Ahlatcı, yine Çorum’da yeniden faaliyete geçen oluklu mukavva kağıt üretim fabrikası KNT Kağıt Sahibi Orhan Kent ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ülkenin ve memleketin gelişmesi için çalışan tüm sektörlerin yanında olduklarını kaydeden Ahlatcı, “Bunun için bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Daha sonra Makina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost’u ziyaret eden Ahlatcı, Makina Enerji Fb. İşletme Yetkilisi merhum kayınbiladeri Celal Manan nedeniyle taziye de bulundu. Makina Enerji fabrikasında yapılan üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Yusuf Ahlatcı, çalışmalarında başarılar diledi ve memlekete bir çivi çakacak olan işletmecilerin yayında olduklarını hatırlattı.

AK Parti olarak, gerçek anlamda bir üretim ve yatırım seferberliği başlattıklarını söyleyen Ahlatcı, “Kaynakların etkin ve verimli kullanılması bakımından hammadde, enerji, işgücü, ulaşım ve pazar potansiyelini dikkate alarak tarımda ve sanayide ekonomik havzalar veya cazibe merkezleri oluşturulmasını her zaman destekledik” dedi.

Seçimden seçime değil sık sık halkla bir araya geldiklerini belirterek; “Her zaman söylediğimiz gibi sıkmadık el girmedik gönül bırakmadan, seçimden seçime değil her zaman birlikteliğimizi devam ettirmek adına istişarelerimizde buluşuyoruz” diye konuştu.

Teşkilat ziyaretlerini de ihmal etmeyen Yusuf Ahlatcı, Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan'ın başkanlığında yapılan haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak, gönül seferberliği kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Çorum’da devam eden kamu yatırımlarını ve yol yapım çalışmalarını yerinde incelemeyi de sürdüren Yusuf Ahlatcı, bu işlerin bir an önce bitirilerek, halkın hizmetine sunulması için aralıksız kontrollerini sürdürüyor. AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum-İskilip arasında devam eden yol yapım çalışmalarının yüklenici firma mühendisleri ve yetkililerini ziyaret ederek yol çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Bütün enerjisini sevdalısı olduğu Çorum’a bir şeyler kazandırmak için harcamaktan son derece mutlu olduğunu da ifade etti.

(Haber Merkezi)