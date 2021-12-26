Flaş HaberÇORUM FK’DA İSTİFA DEPREMİ!
Memduh Uslu toprağa verildi
Arkadaşlarımız; Bülent Uslu’nun babası, Menekşe Uslu’nun kayınpederi, Çorumspor eski başkanlarından, inşaat mühendisi Şevket Uslu’nun ağabeyi Memduh Uslu (84), kalp yetmezliği nedeniyle sabah saat 07.00’de evinde hayatını kaybetti.
Güncel 26.12.2021, 18:44
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Leyla Uslu’nun eşi, Feramuz Uslu, Süheyla Ene ve Bülent Uslu’nun babaları, merhum Metin Uslu’nun kardeşi, Şahin, Şevket, Selvet ve Ünal Uslu’nun ağabeyleri olan Memduh Uslu’nun cenazesi, saat 13.50’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak önce evine getirilip helallik alındı, sonra Ulucami’ye getirilerek ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra da Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze namazına, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Taner ŞİMŞEK)
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