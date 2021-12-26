Memduh Uslu toprağa verildi

Leyla Uslu’nun eşi, Feramuz Uslu, Süheyla Ene ve Bülent Uslu’nun babaları, merhum Metin Uslu’nun kardeşi, Şahin, Şevket, Selvet ve Ünal Uslu’nun ağabeyleri olan Memduh Uslu’nun cenazesi, saat 13.50’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak önce evine getirilip helallik alındı, sonra Ulucami’ye getirilerek ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra da Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

