Mekke’nin Fethi kutlandı

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, SP GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Musab Üngever’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programın açış konuşmasını AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle yaptı. konuşmasında Mekke’nin Fethinin 1391. yılını kutlayan Mehmet Göle, “Geleneksel olarak yaptığımız bu programlarda amacımız gençlere fetih şuurunu verebilmektir.” dedi. AGD olarak kuruldukları ilk günden beri geleneksel olarak kutladıkları Mekke’nin Fethi Programı’nın bu yıl da 81 şube ve 600 farklı noktada kutlandığını belirten Göle, dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün tutacak genç kadrolar yetiştirme gayreti olduğunu da vurguladı.

Sinevizyon gösterileri ve gençlerin oluşturduğu Kaşif Grubunun okuduğu ezginin ardından Eğitimci-Yazar Ömer Arif, Mekke’nin Fethiyle ilgili konferans verdi. Konferans sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuşmacıya hediye takdiminde bulundu.

Programın son bölümünde sahneye çıkan Çorum’un sevilen ekiplerinden Grup Sadâ, şiirler ve birbirinden güzel ezgileriyle geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Katılımcılar da büyük bir coşkuyla söylenen ezgilere eşlik etti. Program, Anadolu Gençlik Derneği Eğitim Komisyonunca okunan 30 hatimin duası yapılarak sona erdi.



(Haber Merkezi)

