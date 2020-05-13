"Mekanın sahipleri geri döndü"

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 014 yaş arası çocuklar, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0 - 14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle çocuklar günler sonra sokağa çıktı. Çorum’da dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte Saat Kulesi’ne gelen çocuklar parkta güvercinlere yem attı. Dondurma yiyip, fotoğraf çekildi.



"ÇOCUĞUMUZ ÇOK MUTLU OLDU"

1.5 yaşındaki kızı Ravza’yla vakit geçiren anne, “Çocuklarımız evde çok sıkılmıştı, güzel havayı değerlendirelim dedik. İnşallah tez vakitte hayat daha da normale döner” dedi. Çocukların yaklaşık 45 gündür sokağa çıkmadığını söyleyen Yaşar Kınık, “Çocuklarımız kuşlara yem atacaklar. Dışarıyı çok özlediler, bir cadde yapıp dondurma yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarının çok şaşırdığını belirten diğer aileler de güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.



“BUGÜN ÇOCUKLARIN BAYRAMI”

Dışarı çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını söyleyen 7 ve 9 yaşındaki Ceylin ve Tuğçe, babalarından dondurma istedi. Çocuklarının 45 gün sonra ilk kez temiz hava aldıklarını söyleyen Sevgi Tuzcu, “Bugün çocukların bayramı. Dondurma yiyip, çekirdek çıtlatacaklar” şeklinde konuştu.



“MEKANIN SAHİPLERİ GERİ DÖNDÜ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim de saat 11.00 – 15.00 arasında sokağa çıkan çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklara oyuncak hediye eden ve onlarla sohbet eden Başkan Aşgın, “Haftalardır çocuklarımız evdeydi. Çocuklarımız Çorum’un cadde ve sokaklarını doldurdu. Gerçekten Çorum başka güzel. Cıvıl cıvıl çocuk sesleri kuş seslerine karıştı. Çocuklarımıza sosyal mesafeyi koruyarak sokağa çıkmalarını rica ediyoruz. Mekanın sahipleri şehre geri döndü. Biz de çok mutlu olduk. Bugün hepimiz çocuklar gibi şeniz. Umarız kısa süre içinde kısıtlı sokağa çıkmaların geride kalması. Çocukların park ve bahçeleri doldurduğu kırlarda koşup oynadığı günlerde de buluşmak dileğiyle” dedi.