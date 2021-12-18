Mehmetçik Lisesi öğretmenleri AB projesiyle su tasarrufu eğitimine katıldı

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanmayı geliştirmeleri amacıyla "Yaşam İçin Su Tasarruf Yapmaktan Asla Vazgeçmeyin. Okullardaki Gerçek Su Savaşçıları" Projesi hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonunca desteklenen projede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Romanya, Çekya ve Yunanistan'dan eğitimciler, Fransa'ya bağlı Hint Okyanusu’nun batısında Mascarene adalar grubunun bir parçası olan Reunion Adası'nı ziyaret etti.

Tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanarak öğrencilerde ve yetişkinlerde su bilinci oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğretmenler adanın şelale ve volkanik dağlarını ziyaret ederek, su yogası yaptı.

Eğitimde öğretmenlerin Fransız eğitim sisteminin kullanılmış suların arıtılıp yeniden kullanımı, yağmur sularının depolanması ve gereksiz su kullanımının önüne geçilmesini içeren çalışmaları inceledi, ayrıca kirlenen suyun canlılar üzerindeki etkilerini ölçen bir deney yapılarak sonuçları rapor haline getirildi.