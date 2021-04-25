Mehmet Yolyapar, eniştesi Şükrü Keçecioğlu’nu kaybetti

Uzun yıllardan beri İstanbul’da yaşayan Çorum’un eski terzi ve hazır elbiseci esnafından, “Kaleli Şükrü” namıyla maruf Şükrü Keçecioğlu (90), Covit-19 tedavisi gördüğü Bakırköy’deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın halası Güler Keçecioğlu’nun eşi, Mahmut Keçecioğlu, Gülay Keçecioğlu ve Tülay Keçecioğlu’nun babaları olan Şükrü Keçecioğlu, geçen hafta koronavirüse yakalanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak, kronik kalp hastası olması nedeniyle virüsü yenemedi ve hayata veda etti.

Şükrü Keçecioğlu’nun cenazesi, pandemi tedbirleri çerçevesinde ikindi namazından sonra Küçükçekmece’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

