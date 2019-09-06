30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri
Fotoğraflar: Taner ŞİMŞEK, Erkan BAYATLI, Esra ESEN
FOT. İSMAİL ALAPALA
Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala
ALİ BEKTAŞ
Çorum Ticaret Borsası geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, geçen dönem Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Çorum eski Belediye Başkanı Ömer Abuhanoğlu ve emekli Kültür Müdürü Ahmet Ertekin
CHP BELEDİYE MECLİSİ 1-2
CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve üye arkadaşları
ZEYNEP ÖZÇEREZCİ
ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Zeynep Özçerezci ve sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan
TÜRKER CENGİZ
Çorum Özel Hastanesi Müdürü Türker Cengiz
MEHMET TATLISU
Edebiyatçı Mehmet Tatlısu
TUNCER ANAKLI
(Soldan sağa) Ünal Uzel, Mak.Müh. Necdet Çırpı, Ecz. Tuncer Anaklı, Mehmet Yolyapar, Yalçın Sol
(Sağdan) CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Emekli Ulucami Baş İmam-Hatibi Hasan Kestek, eski boksörlerden Satılmış Koca
KANSERLE SAĞLIKLI YAŞAM
Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, eşi Munise Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Şen
ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ
Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, Başkan Yardımcısı Mustafa Yürekli ve yöneticilerden Süleyman Kamışlı