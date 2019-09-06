Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 21:47
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

Fotoğraflar: Taner ŞİMŞEK, Erkan BAYATLI, Esra ESEN

FOT. İSMAİL ALAPALA

Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala


ALİ BEKTAŞ

Çorum Ticaret Borsası geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, geçen dönem Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Çorum eski Belediye Başkanı Ömer Abuhanoğlu ve emekli Kültür Müdürü Ahmet Ertekin

CHP BELEDİYE MECLİSİ 1-2

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve üye arkadaşları

ZEYNEP ÖZÇEREZCİ

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Zeynep Özçerezci ve sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan

TÜRKER CENGİZ

Çorum Özel Hastanesi Müdürü Türker Cengiz

MEHMET TATLISU

Edebiyatçı Mehmet Tatlısu


TUNCER ANAKLI

(Soldan sağa) Ünal Uzel, Mak.Müh. Necdet Çırpı, Ecz. Tuncer Anaklı, Mehmet Yolyapar, Yalçın Sol

(Sağdan) CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Emekli Ulucami Baş İmam-Hatibi Hasan Kestek, eski boksörlerden Satılmış Koca


KANSERLE SAĞLIKLI YAŞAM

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, eşi Munise Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Şen

ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, Başkan Yardımcısı Mustafa Yürekli ve yöneticilerden Süleyman Kamışlı

İlgili Haberler
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
Muharrem birlikteliği
Muharrem birlikteliği
“Yaprak biti” isyanı
“Yaprak biti” isyanı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim