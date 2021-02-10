Mehmet Üstünel kazada can verdi

Ankara’da ikamet eden Sungurlulu hemşehrimiz Mehmet Üstünel, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bozyayla Köyü nüfusuna kayıtlı, merhum Osman Üstünel’in oğlu, Niyaz Üstünel’in kardeşi Mehmet Üstünel elim bir kaza sonucu hayata veda etti. Üstünel’in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)