Mehmet Tahtasız yarın adaylığını açıklıyor

23 Şubat Pazar günü Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılacak olan 37. Olağan İl Kongresi öncesi İl Başkanlığına adaylığını açıklayacak olan Mehmet Tahtasız, yarın saat 13.00’de parti binasında düzenleyeceği adaylık açıklamasına tüm partilileri davet etti.

Tahtasız, “İktidar yürüyüşümüzde yeni bir heyecanla, partimizi daha da güçlendirmek için 12 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’de parti binamızda İl Başkanlığına adaylığımı açıklayacağım. Varlığınız ve yanımda olmanız bana güç katacaktır” dedi. (Haber Merkezi)