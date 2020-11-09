Mehmet Tahtasız: “Emanetlerinin bekçisiyiz”

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayan Tahtasız, “10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Yolumuzu da, kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı bütün güçlükleri yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir” dedi.

Dünya tarihinde ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hayatın bir dakikalığına durduğu tek kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömründe Dünya ve Türk tarihini değiştirecek gelişmelere imza attı. Hayatında umutsuzluğa yer olmayan Mustafa Kemal Atatürk, bugün miras bıraktığı ilkeleriyle bizlere bu sıkıntılı günlerde halen ışık olmaktadır” ifadesini kullandı.

Tahtasız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz ve başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Atatürk; ileri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihin en seçkin şahsiyetleri arasında yer almış askeri ve siyasi bir dehadır. Türk Milleti için yaptığı sayısız hizmetin yanı sıra dünya barışı idealini her daim ön planda tutmuş, bu yönüyle tüm milletlerin saygısını kazanmıştır. Atatürk böylece sadece Türk milletinin değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi olmuş, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yaşadığı yüzyılın yetiştirdiği büyük bir lider olarak tarihe geçmiştir.

Atamızın kurduğu Cumhuriyete sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda canla başla çalışıyoruz. Bu vesileyle, milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan Ebedi Başkomutanımız, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyorum.” (Haber Merkezi)