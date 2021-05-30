Mehmet Soyocak'ı kaybettik
Çorum'un tanınmış simalarından, iş insanı Mehmet Soyocak (59), Covit-19 teşhisiyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu akşam saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 30.05.2021, 19:47
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Emekli banka müdürü, merhum Fahri Soyocak'ın oğlu, Leyla Soyocak'ın eşi, Merve ve Mehmet Nuri Soyocak'ın babaları, Şerafettin Bahadır'ın ise kız kardeşinin eşi olan Mehmet Soyocak, koronavirüs belirtileri hayli ilerledikten sonra hastaneye başvurmuş, bu nedenle kısa süre sonra entübe durumuna gelmişti.
Mehmet Soyocak'ın cenazesi yarın, muhtemelen öğleyin Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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