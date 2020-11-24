Mehmet Sıkı’yı kaybettik

Merhume Müşerref Sıkı’nın eşi, Ahmet ve Halit Sıkı ile Ayşegül Özdoğan’ın babaları olan Mehmet Sıkı, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 08.36’da geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Özel Hastane’de hayata veda etti. Mehmet Sıkı’nın cenazesi aynı gün saat 15.30’da Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)