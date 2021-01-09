Mehmet Şen, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu kaydeden Şen, “Toplumumuzun haber alma özgürlüğünü sağlayan, dünyadaki, ülkemizdeki ve yereldeki bütün olayları en hızlı ve en doğru şekilde toplumumuza ileten toplumumuzu aydınlatan ve halkımızın taleplerini en doğru ve en ilkeli şekilde kamuoyuna aktaran vazgeçilmez unsurlarıdır” dedi.

Basın çalışanlarımız bunları yaparken en zor şartlarda ve her koşulda yerine getirdiğini belirten Şen, “Ama ona rağmen ne yazık ki ülkemizdeki basın çalışanları ve yereldeki basın çalışanlarımız bu zor ve onurlu görevlerinin karşılığı olan, gerek ücret, gerek sosyal haklar, gerek sendikal hakkı verilmeli ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu anlamda basın çalışanlarımıza özlük haklarının genişletilmesi ve daha iyi ücretlerle çalışmaları dileğiyle tekrar şahsım ve Belediye-İş Sendikası adına, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)