Mehmet Seber’in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dura Makina’nın ortaklarından, Mak.Müh. Mustafa Seber’in oğlu Elektrik-Elektronik Müh. Mehmet Seber (30) dün gece hayatını kaybetti.
Güncel 26.10.2020, 19:34
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Mehmet Seber’in cenazesi, öğle saatlerinde Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere, sanayici ve işadamlarından kalabalık bir cemaat katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve OSB camiasına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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