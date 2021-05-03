Mehmet Bektaş Külliye’de kardeşini ziyaret etti

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek kardeşi Veysal Bektaş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde biraraya gelip hasret giderdi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çorum’un yiğit evladı anne ve babamdan kalan en değerli mirasım kıymetli kardeşim Veysal Bektaş’ı Cumhurbaşkanlığımızdaki makamında ziyaret ettim. Çorumumuzun şahlanışı ve bu şahlanışta bir nebze de olsa payımızın olması bizleri gururlandırıyor. Ülkemize ve milletimize hizmetkar olmayı son nefesimize kadar bıkmadan yılmadan sürdüreceğiz.Kardeşime nazik hediyesi ve kıymetli vaktinden zaman ayırdığı için teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

Veysal Bektaş da ziyaret nedeniyle ağabeyine teşekkür ederek ziyaret anısına hediye takdim etti.



(Haber Merkezi)

