Mehmet Aşıla, Genel Başkan Yardımcısı

Milli Görüş çizgisinden hiç sapmadan siyaset yapan ve uzun yıllar isimleri farklı olan partilerde İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Adaylığı gibi önemli görevler üstlenen Çorumlu hemşehrimiz Mehmet Aşıla, eski Başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığı’nı yaptığı Yeniden Refah Partisi’nde siyasi yaşantısını sürdürüyor.

Fatih Erbakan ile birlikte uzun yıllardan beri bir mücadelenin içerisinde yer alan Aşıla, Erbakan tarafından Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

ÇORUM HABER, Mehmet Aşıla’yı kutlar, yeni görevinde başarılar diler.

(Haber Merkezi)