Mehmet Altuntaş hayatını kaybetti
Çorum’un Laçin ilçesi eski belediye başkanlarından Erdal Altuntaş’ın babası Mehmet Altuntaş vefat etti.
Güncel 12.05.2022, 21:46
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Çorum’da 2009-2014 yılları arasında Laçin Belediye Başkanlığını görevinde bulunan Erdal Altuntaş’ın babası Mehmet Altuntaş dün hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Laçin Yeni Mahalle Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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