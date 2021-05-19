Mehmet Ali Tanık: “Gençler ülkenin teminatı”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak gençlere ve millete seslenen Tanık, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, Türk milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 102. Yıldönümünü aynı ruh ve heyecanlı kutladığımızı dile getirdi.

Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Tanık mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda Dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri ancak partimizin gençlere ve onların eğitimlerine yönelik politikalarının hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Teşkilatımız ve genel başkanımız bu konuda gençlerimize güvenmekte ve, geleceğe umutla bakmaktadır. Bu duygularla, geleceğimizin teminatı ve en büyük umudu olan gençlerimizin ve yüce Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

(Haber Merkezi)

