Mehmet Ali Konuk toprağa verildi

Alınan bilgiye göre Amasya’ın Merzifon İlçesi Yolüstü Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 1988 yılından beri Çorum’da yaşayan Mehmet Ali Konuk (64) şoförlük yaparak geçimini sağladı.

Tuğba ve Ertuğrul Konuk’un babası olan Mehmet Ali Konuk geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Konuk’un cenazesi hastaneden alınarak Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)