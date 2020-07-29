Mehmet Ali Çırak toprağa verildi

İlimiz Oğuzlar İlçesi’nin sevilen simalarından Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Çırak vefat etti. Abdurrahman, Sedat ve Cengiz Çırak’ın babası olan Mehmet Ali Çırak’ın cenazesi öğle namazına müteakiben ilçede kılınan cenaze namazından ardından toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı zamanda Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olan Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, babasının cenaze namazını kıldırdı.

(Haber Merkezi)